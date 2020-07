Il Mattino – Gattuso vuole allontanare i pensieri sul Barcellona. A Parma senza prime punte

Il Mattino in edicola oggi spiega come Gattuso abbia le idee chiare per le prossime partite di campionato: il tecnico non vuole che si pensi al Barcellona. O meglio, ovviamente non subito: il pensiero degli ottavi di Champions League non deve infatti distrarre dalle prossime gare, in primis quella contro il Parma al Tardini di mercoledì alle ore 19:30. L’infortunio di Mertens contro l’Udinese lascia ovviamente un po’ di preoccupazione.

Questo perché il Napoli a Parma non avrà a disposizione Milik, ammonito e diffidato, dunque squalificato per il prossimo turno (come anche Koulibaly). Di conseguenza, in caso di mancato recupero del calciatore belga, il Napoli rischia di dover affrontare la trasferta in terra ducale praticamente senza prime punte. Un danno importante e un pensiero in più per Gattuso, che dovrà fare di necessità virtù.