Il Napoli cerca ancora qualche rinforzo per la retroguardia, precisamente nel ruolo di terzino sinistro. Secondo quanto riporta Il Mattino, gli azzurri starebbero “lottando” con il Torino per l’ingaggio del 22enne del Groningen, lo svedese Gudmundsson, che tanto bene sta facendo con la maglia della sua Nazionale all’Europeo. Un vero e proprio jolly, che può agire anche come esterno alto, ma Spalletti continua a spingere per Emerson Palmieri.