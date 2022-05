Il Mattino – Il Napoli punta Barak: il Verona chiede 20 milioni, ma c’è una speranza

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe fortemente interessato al centrocampista del Verona, Antonin Barak: “Il primo della lista è sempre Antonin Barak. Il ceco piace da tempo al Napoli e adesso il club azzurro potrebbe provare l’affondo decisivo per potarlo a casa. Il Verona, che dopo l’addio di Tony D’Amico è ancora alla ricerca di un direttore sportivo, resta fermo sulla posizione iniziale di 20 milioni di euro per la cessione del cartellino. Ma la possibilità di giocare la Champions potrebbe indurre il giocatore a chiedere un piccolo sforzo per andare in contro alle richieste del Napoli e trovare la quadra dell’affare”.