Il Mattino – Il Napoli segue Cambiaso del Genoa: già fissato un appuntamento

Secondo Il Mattino di oggi in edicola, il Napoli fa sul serio per l’esterno del Genoa Andrea Cambiaso. Il calciatore, attualmente infortunato, è una delle rivelazioni del campionato. Secondo il quotidiano, sarebbe già pronto un incontro con Giuntoli. Si tratta di Andrea Cambiaso, esterno del Genoa di piede sinistro. Giuntoli lo segue dai tempi dell’Alessandria ed è pronto ad incontrare il Genoa per superare le pretendenti italiane. Come scrive il giornale, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il ds del Napoli, l’agente del giocatore, Giovanni Bia, e i dirigenti del Grifone.