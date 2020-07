Il Mattino – Il Napoli vuole Boga, ma valuta anche altri due profili

“Vediamo, è un giocatore molto bravo, farebbe comodo non solo a Napoli ma a tante squadre, ma è presto ora, vediamo che succede” ci ha tenuto a precisare Giuntoli ogni volta che è stato interpellato sul talento neroverde. “I nomi usciti nelle ultime settimane sono di tutti giocatori bravi…”

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino: “In cima alla lista di preferenze resta Boga del Sassuolo, il ds Giuntoli ci lavora da tempo ed è pronto ad un’accelerata con il Sassuolo ma tutto ora dipenderà dalla volontà reale del club neroverde di cedere l’esterno ivoriano e dalla richiesta economica. Il Napoli al momento è da considerare comunque avanti agli altri club che potrebbe muoversi per lui, a cominciare dal Marsiglia. Una situazione destinata a diventare nuovamente calda già nei prossimi giorni. Boga non è l’unico profilo seguito dal club azzurro per la sostituzione di Callejon, un’altra trattativa che potrebbe decollare è quella che riguarda Under, l’esterno turco della Roma. Decisamente più complicato arrivare a Bernardeschi, l’esterno della Juve, un’operazione da considerare molto più complessa per i costi legati sia alla valutazione economica dell’ex viola che per l’ingaggio”.