Il Mattino – Il Psg pagherà la clausola di Osimhen: “Pronto un mega stipendio per l’attaccante”

La sconfitta contro il Barcellona ha complicato i piani in casa PSG e il club francese rischia l’eliminazione dalla Champions. Il destino di Mbappe in Francia è ormai segnato, il calciatore andrà via a zero e il suo futuro è Madrid.

Come riporta Il Mattino sarà Victor Osimhen il suo sostituto, lo sceicco Al Khelaifi ha già deciso che pagherà la clausola di 130 milioni al Napoli mentre per l’attaccante è pronto uno stipendio quadriennale da oltre 13 milioni di euro annui. Cifre da record per l’attaccante azzurro.