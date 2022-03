Il Mattino – Il rinnovo non è una priorità per Mertens: lo scenario

Ieri è nato Ciro Romeo Mertens, figlio di Dries. Un nome che dice tutto sul legame che l’attaccante belga ha trovato con la città di Napoli. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e il club partenopeo ha l’opzione rinnovo, una clausola unilaterale. Ma De Laurentiis non sembra intenzionato ad attuarla alle stesse cifre di oggi:

“Un finale di stagione da vivere alla grande, il belga è in scadenza di contratto al 30 giugno e finora non è stato affrontato con il club azzurro il discorso rinnovo. Una storia d’amore che resterebbe per sempre con Napoli, anche se le strade dovessero separarsi. Ma il discorso futuro al momento non è prioritario per Mertens, che pensa solo e soltanto a chiudere nel migliore dei modi il finale di stagione. Restano otto partite da vivere tutte d’un fiato per inseguire il sogno scudetto, Dries vuole entrare ancor di più nella storia del Napoli”.