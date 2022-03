Il Mattino – Insigne, ciclo finito con l’Italia: l’ultima chiamata la vive da ‘apatico’

L’edizione odierna de Il Mattino ha parlato di Lorenzo Insigne della Nazionale italiana dopo la catastrofe di ieri sera:

“Ora bisogna capire se dopo questa uscita ci sarà spazio per Lorenzo Insigne nella prossima Italia. Ora il ciclo è finito, per lui come per tanti altri senatori in questa squadra. Difficile che si possa ripartire dal capitano del Napoli, 31 anni a giugno: nel 2026 al prossimo assalto sarà forse troppo vecchio. Va a Toronto. Potrebbe essere l’ultima chiamata nella sua avventura con l’Italia e lui la vive come se stesse su un altro pianeta. Apatico, come tutto il resto della Nazionale, a parte Verratti. Ma lui è Insigne, il tiraggiro che ha incantato nell’Europeo dell’estate scorsa, il Magnifico. Macché, dimenticate ogni cosa”.