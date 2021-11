Il Mattino – Inter-Napoli, gli azzurri senza Ounas, Ospina tornerà titolare

Il Mattino ipotizza la formazione titolare che il Napoli potrebbe mettere contro l’Inter: “Ospina tornerà titolare mentre Meret giocherà contro lo Spartak. Manolas non è ancora recuperato al cento per cento, ma anche in questo caso dovrà far tirare il fiato a uno tra Koulibaly e Rrahmani in Europa League. Assente Demme per Covid, ma la notizia più brutta è l’infortunio di Ounas a cui è stata diagnosticata una elongazione del muscolo retto femorale sinistro. La squadra, a un certo punto, si è spostata sul campo più lontano, probabilmente per provare qualche soluzione su calcio piazzato. Quegli schemi cari a Spalletti che torna a Milano a due anni e mezzo dal suo esonero. Si affida a Osimhen e Insigne”.