Il Mattino – Investimenti top e nessuno spreco: il lavoro post-pandemia del Napoli è da elogiare

Il Mattino “risponde” alle critiche lanciate negli ultimi giorni nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del Napoli, evidenziando il buon lavoro svolto in questi ultimi anni: “Dopo i fischi nella gara con il Sassuolo, non è difficile prevedere che anche durante la gara di domani con il Genoa, dalle curve possano arrivare altre contestazioni e cori nei confronti di De Laurentiis. Critiche ingenerose, fuori luogo. A causa del Covid ci sono state perdite effettive di quasi 150 milioni negli ultimi due anni e al contrario di altri club che hanno creato degli artifizi contabili per andare avanti, il Napoli ha svolto un grande lavoro e non ha pendenze né per stipendi, né per imposte e contributi. Ci sono stati, in ogni caso, investimenti top per calciatori come Osimhen e Anguissa (che verrà riscattato a giugno). E nessun top player è stato ceduto solo per necessità di cassa”.