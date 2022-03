Il Mattino – Italia, Politano mancava in Nazionale da maggio 2021

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è tornato tra i convocati di Roberto Mancini con la Nazionale e potrà essere un’importante arma a gara in corso contro la Macedonia nella semifinale dei playoff per i Mondiali in Qatar. Ne ha parlato Il Mattino: “Nell’Italia è tornato Politano che non ha fatto parte del gruppo azzurro agli Europei, l’esterno destro offensivo della squadra di Spalletti che fa parte dei convocati di Mancini e andrà in panchina stasera contro la Macedonia del Nord. L’attaccante del Napoli potrebbe anche trovare spazio a partita in corso come alternativa a Berardi: l’ultima sua presenza con l’Italia fu l’amichevole del 28 maggio 2021 contro San Marino, match in cui segnò una doppietta”.