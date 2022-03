Il Mattino – Italia, pronta una rivoluzione: scelta drastica su Jorginho, Insigne ed Immobile

La prossima nazionale italiana sarà diversa rispetto a quella attuale. A rivelarlo è Il Mattino: “Una Nazionale da integrare da giovani che troveranno più spazio come Pellegrini, Zaniolo, Bastoni, Raspadori, Tonali, Scamacca, Mancini, Kean e altri che potranno subentrare. E tra i nomi nuovi potrebbe esserci Frattesi, altri che potranno arrivare dall’under 21 – Rovella, Portanova, Parisi, Moro, Lucca, Lovato, Vignato, Bove, Colombo, Ricci, Fagioli, Salvatore Esposito, Udogie, Cancellieri e il centrocampista Gaetano del Napoli, in prestito alla Cremonese. Una base dalla quale ripartire c’è e potrà ruotare intorno a Verratti, composta da Donnarumma, Barella, Chiesa, Locatelli, Berardi, Emerson Palmieri, Spinazzola, tutti al di sotto dei trent’anni, e in quest’ottica potranno esserci altre chances per Pessina, Politano, Di Lorenzo, Belotti, Zaccagni, Cristante, Sensi. Da verificare invece se ci sarà ancora spazio per i veterani Chiellini e Bonucci, Florenzi e Acerbi, a centrocampo per Jorginho e in attacco per Insigne e Immobile. Scelte che si capiranno dalle convocazioni che verranno fatte a giugno per la sfida a Wembley contro l’Argentina vincitrice della coppa America e quelle di Nations League con Germania, Inghilterra e Ungheria”.