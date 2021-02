Il Mattino – Izzo simulò un infortunio per evitare una combine: le parole del difensore

La vicenda si riferisce alla partita Modena-Avellino (serie B, 17 marzo 2014), dove Izzo non scese in campo. Lo riporta Il Mattino, che riprende la parole del difensore del Torino, in occasione dell’incontro avuto ieri nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, alle domande del sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco nell’ambito del processo su scommesse calcistiche e camorra: “Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine”, le parole del difensore, che infatti in quel match non scese in campo.