Il Mattino – Juve-Napoli, Elmas ed Ostigard possibili titolari

Secondo Il Mattino, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, potrebbe effettuare qualche cambio di formazione per la gara contro la Juventus di domenica sera: “Oggi, dunque, sarà giorno libero per tutti ma non per Osimhen che avrà una seduta di terapia e massaggi straordinari, proprio per essere in condizione domenica a Torino senza correre il rischio di una ricaduta. Per la formazione è ancora presto, ma Elmas scalpita di nuovo. Tornano Anguissa e Kim e poi ci sarà bisogno di un altro turnover. L’ultimo: perché senza coppe, Spalletti non lo farà più, almeno fino alla conquista aritmetica del tricolore. A Torino, al fianco di Kim potrebbe giocare Ostigard anche perché per Juan Jesus altrimenti sarebbe la terza partita consecutiva in otto giorni”.