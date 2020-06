Il Mattino – Juve su Milik, Bernardeschi potrebbe rientrare nell’affare

La Juve continua a monitorare Arek Milik, considerato uno dei profili più interessanti per il futuro centravanti bianconero. Il Napoli è irremovibile sulla sua valutazione: il calciatore può lasciare la società partenopea per una cifra intorno ai 40-50 milioni, non meno. Non ci sono novità sulla trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno del 2021. Il ds Giuntoli ha dichiarato a più microfoni che se non firmerà il prolungamento entro quest’estate, il polacco sarà messo sul mercato.

L’azzurro piace a diversi club europei, ma la Juventus sarebbe la squadra più attenta sul calciatore. Maurizio Sarri lo conosce bene, l’ha allenato a Napoli e la possibilità di giocare accanto al CR7 stuzzicherebbe le fantasie del numero 99. La Signora vorrebbe inserire una contropartita dell’operazione per convincere De Laurentiis a cederlo a cifra più bassa. Secondo quanto si legge su Il Mattino, Bernardeschi sarebbe uno dei candidati a essere inserito nell’affare. È improbabile che la società partenopea accetti come pedina di scambio un difensore (Romero o Rugani).