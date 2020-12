Il Napoli dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly almeno per le prossime tre partite e sperare di riaverlo per il match contro l’Udinese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il senegalese sta provando ad accelerare i tempi per il rientro, ma Gattuso non vorrebbe rischiare così come lo staff medico. All’orizzonte, oltre all’impiego di Maksimovic, ci potrebbe essere l’esordio ufficiale in maglia azzurra per Rrahmani, fermato dal Covid, e che potrebbe esordire presto.