Il Mattino – Koulibaly, nessuna indicazione su prezzo e volontà di cederlo

Il Napoli ha rimandato tutti i discorsi di rinnovo e cessioni a fine stagione, dando priorità al momento delicato della stagione. Non solo Insigne, ma anche Kalidou Koulibaly non ha ancora ben chiaro quale sarà il suo futuro. Il difensore sarebbe considerato uno dei tesserati sacrificabili per il prossimo anno per aggiustare il bilancio e le pretendenti non mancano.

L’agente Ramadani è stato in città in questi giorni per capire in che direzione andrà la carriera del senegalese. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, dai vertici societari non arrivano indicazioni precise sul prezzo ma anche sulla volontà di cederlo o meno. Una situazione che ha portato il procuratore a presentare la possibilità di andare via ma senza trattative concrete, al momento. Resterebbero sempre interessati sia i club di Premier League che il Barcellona.