Il Mattino – Koulibaly, situazione in continua evoluzione. Eventuale cessione di Maksimovic

L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio al mercato in uscita in salsa azzurra. L’ormai stallo di mercato di Kalidou Koulibaly interessa tutti i quotidiani sportivi che tentano di comprendere come possa sciogliersi il bandolo della matassa. La permanenza in azzurro del difensore senegalese è una notizia che circola velocemente, dal momento che non giungono offerte che possano ingolosire il club partenopeo. Il quotidiano sportivo propone alcuni spunti di mercato azzurro.

Come riporta il Mattino: “Con il passare del tempo, ne mancano otto alla conclusione del mercato, aumentano le sue chance di permanenza ma si tratta di una situazione in continua evoluzione. La sua riconferma bloccherebbe altri ingressi di centrali, a meno di una cessione eventuale di Maksimovic in presenza di un’offerta importante. Al momento tra gli altri centrali in uscita c’è Luperto che piace soprattutto al Crotone”.