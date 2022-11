Il Mattino: “Kvara e Rrahmani torneranno in gruppo ad Antalya”

Khvicha Kvaratskhelia e Amir Rrahmani torneranno in gruppo in Turchia.

A riportarlo è Il Mattino, che si concentra sul ritiro del Napoli ad Antalya, in Turchia, nel quale dovrebbero tornare in gruppo i due azzurri, assenti nelle ultime partite di campionato.

“Ultimi giorni di vacanza per il Napoli. Martedì 29 appuntamento a Castel Volturno dove gli azzurri si ritroveranno prima della partenza per il ritiro in Turchia prevista per giovedì 1 dicembre. Il programma è in via di ultimazione da parte del club azzurro: ad Antalya si giocheranno due amichevoli con rientro in sede previsto per il 12 dicembre. Alla ripresa non ci saranno i cinque azzurri impegnati al Mondiale, mentre Kvaratskhelia e Rrahmani si rivedranno dopo i rispettivi infortuni”.