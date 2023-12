Il Mattino – Il Napoli punta Scalvini e Koopmeiners per gennaio: la risposta dell’Atalanta

e Laurentiis, dopo il pari col Monza, ha promesso in conferenza di intervenire sul calciomercato di gennaio per invertire il trend stagionale e riportare il Napoli in alto. A tal proposito Il Mattino svela le trattative in corso tra Napoli e Atalanta per il trasferimento di Scalvini e Koopmeiners. Prima di tutto il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore in grado di fronteggiare l’infortunio di Natan e la possibile cessione di Ostigard. L’identikit del difensore centrale gradito al Napoli è un calciatore giovane e forte, ecco perchè De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Giorgio Scalvini dell’Atalanta. A frenare le trattative, per ora, è il prezzo fissato dai bergamaschi: ben 40 milioni di euro per lasciar partire il giovane centrale della Nazionale italiana. “Ma l’idea c’è ed è concreta”, assicura Il Mattino.

Il sogno di De Laurentiis resta poi il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, già obiettivo di calciomercato in estate. “Una doppia operazione tanto intrigante quanto ambiziosa, ma anche particolarmente complicata”, scrive Il Mattino, che però fa notare come il Napoli abbia a disposizione un budget di oltre 105 milioni di euro da investire, più i proventi della Champions. “Chiaro che chi tratta con il Napoli alza alle stelle i prezzi”.