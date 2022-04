Il Mattino – La difesa del Napoli non è più la migliore della Serie A: c’è un dato che preoccupa

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla difesa del Napoli e sui numeri poco confortanti dell’ultimo periodo: “Si sgretola il muro azzurro, la difesa azzurra con i tre gol subiti contro la Fiorentina arriva a 26 reti al passivo e ora non è più la migliore del campionato (al primo posto c’è l’Inter che ne ha subiti 24). Incertezze del reparto arretrato in tutte e tre le azioni dei gol della Fiorentina e la settima partita consecutiva in cui Ospina incassa almeno una rete (l’ultimo clean sheet del portiere colombiano fu il 6 febbraio nel successo per 2-0 a Venezia)”.