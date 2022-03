L’edizione odierna de Il Mattino ha parlato di Lorenzo Insigne, che vuole trascinare i suoi compagni alla vittoria contro il Milan:

“Il primo messaggio è stato di Insigne che non ha mai messo in discussione di poter lasciare Napoli in anticipo, nonostante il Toronto abbia già iniziato la sua stagione in MLS. E’ rimasto per poter vincere lo scudetto, per provare ad andare all’assalto del campionato italiano. Perché è questo l’impegno che ha con i compagni. E lo ha detto a tutti gli altri”.