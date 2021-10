Il Mattino – La SSC Napoli non si smuove: “Nessuna fan zone!” E il Maradona è sempre più “silente”

Negli scorsi giorni, complici anche le dichiarazioni trapelate dal Comune di Napoli era ventilata l’ipotesi di una fan zone per i gruppo organizzati al Maradona. Uno spicchio di settore dove il rigidissimo regolamento d’uso del Maradona non impedisse il tifo “vecchia maniera”. Una battaglia che da settimane stanno portando avanti i gruppi organizzati ed anche i semplici tifosi per contrastare le desolanti scene di “silenzio” durante le partite casalinghe del Napoli che ormai da inizio campionato affliggono l’impianto di Fuorigrotta.

Nonostante si sia mosso anche l’assessore Cosenza, da anni frequentatore della Curva, la SSC Napoli è inamovibile. Secondo il Mattino di oggi la società di De Laurentiis tira dritto e non prende nemmeno in considerazione l’ipotesi della fan zone. Dall’altro lato nemmeno i gruppi organizzati sembrano cedere. Nel mezzo il Napoli continua a vivere la situazione paradossale di una squadra che va a gonfie vele, ma in uno stadio sempre più vuoto. Anche col Bologna infatti gli spalti sono rimasti in gran parte vuoti.