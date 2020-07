Il Mattino scrive a proposito del mercato del Napoli: “L’incidente diplomatico dell’altra sera al San Paolo, frena la trattativa per il giovane Under che pure tanto piaceva a Giuntoli e Gattuso. Ieri sono proseguiti i contatti telefonici con il Sassuolo per Boga ma la trattativa non si sblocca. Anche in questo caso sarà necessario un faccia a faccia tra i due club per uscire dalle secche di questi giorni”.