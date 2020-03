Il Mattino – Maksimovic out, migliora Koulibaly: Gattuso punta a Di Lorenzo per il Barcellona

Gli azzurri si allenano in vista della trasferta a Barcellona: il clima non può essere lo stesso vista l’emergenza Coronavirus che preoccupa sempre di più.

L’edizione odierna de Il Mattino aggiorna sugli infortunati in casa Napoli. Maksimovic è indisponibile, l’infortunio muscolare lo terrà fuori tre settimane: il difensore serbo a Castel Volturno va avanti con il ciclo di terapie. Ringhio deve scegliere il centrale difensivo da affiancare a Manolas, sempre più leader del reparto arretrato. Koulibaly cresce di condizione giorno dopo giorno ma sta fuori già da un bel po’ e la previsione è che in questo momento Gattuso possa affidarsi a Di Lorenzo che ha già dato grande affidabilità anche nel ruolo di centrale.

Prosegue il lavoro differenziato per Insigne che soffre da qualche giorno per un affaticamento muscolare, mancano ancora diversi giorni alla sfida del Barcellona ma proprio per non rischiare procede una tabella di lavoro personalizzato per il capitano azzurro. Programma differenziato anche per Elmas, il centrocampista macedone che dovrebbe rientrare a breve in gruppo. E va avanti nel suo lavoro personalizzato Malcuit, il difensore francese che si ruppe il legamento crociato il 27 ottobre a Ferrara contro la Spal: a fine mese dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.