Dubbi di formazione per Mancini, per il match di venerdì contro il Belgio. Secondo Il Mattino, il ct avrebbe due dubbi, che lo tormentano come alla vigilia degli ottavi vinti contro l’Austria. Florenzi è ancora ai box, per il problema muscolare che gli da noia da un po’ di giorni, con Di Lorenzo che lo ha sostituito egregiamente. Mancini vorrebbe recuperare Chiellini, per schierarlo contro Lukaku e compagni, a discapito di Acerbi, anche lui autore di una buona prestazione.