Il Mattino – Meret è pronto a rinnovare: è lui il titolare per De Laurentiis

Ospina, così come fu con Gattuso, sembra essere il titolare anche per Luciano Spalletti tra i pali, ma De Laurentiis non ha mai nascosto la propria predilezione per Alex Meret. Il presidente del Napoli infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbe pronto a rinnovare il contratto del portiere azzurro. Meret non è dunque in vendita, la corte della Lazio fa piacere ma non ci sono trattative in corso. Nei piani di De Laurentiis, quindi, l’italiano è il portiere titolare per il futuro e dovrà dunque solo attendere il suo momento. L’agente del giocatore Federico Pastorello è atteso nelle prossime settimane proprio per definire il rinnovo del contratto: chiaro che il portiere friulano non viva bene questo momento da riserva di Ospina, ma alla fine la firma per il prolungamento fino al 2026 arriverà.