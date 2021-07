Il Mattino – Mertens ha detto no ad un’offerta dall’USA: vuole ancora un anno al Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio a Dries Mertens, in attesa di cominciare la riabilitazione dopo l’intervento alla spalla a cui si è sottoposto. Intanto ha rifiutato offerte provenienti dagli Stati Uniti d’America. Il belga ha mostrato interesse e volontà nel restare a Napoli un altro anno.

Mertens vuole restare a Napoli. Il belga ha parlato con gli intermediari statunitensi e pensa di dover dare ancora spazio al club azzurro prima di tentare la parentesi straniera. Ancora niente riabilitazione per il numero 14 del Napoli. Incertezza sul luogo in cui la svolgerà, se in Belgio oppure proprio a Napoli. Attenzione anche a Ghoulam, che proprio in questi giorni, a Castel Volturno, non si è fermato un attimo.