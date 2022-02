Il Mattino – Mertens ha saputo rimpiazzare Osimhen, ora potrebbero giocare anche insieme

Il Mattino parla del rientro di Victor Osimhen e di Dries Mertens che in questi mesi ha rimpiazzato al meglio l’attaccante nigeriano: “A Napoli, invece, Mertens ha saputo rimpiazzare Osimhen e ora si candida non solo a suo alterego, ma anche a partner in crime partendo da trequartista per sfruttare le qualità nello stretto e nell’uno contro uno. Di sicuro il fattore «piccoletti» potrebbe diventare determinante anche in casa Juve, perchè Vlahovic si troverà a duettare lì davanti con il più 10 dei 10 del nostro campionato: Paulo Dybala. Se l’argentino riuscirà a trovare l’intesa giusta con il nuovo compagno di reparto, sulla carta si candidano a diventare la coppia più pericolosa per le difese italiane”.