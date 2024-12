Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, Alessio Zerbin andrà via a gennaio ed è stata già scelta la destinazione. L’esterno del Napoli dovrebbe approdare all’Empoli. Non è ancora chiara la formula, ma potrebbe essere quella del prestito. Zerbin ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e in stagione ha collezionato solo tre presenze, una in campionato e due in Coppa Italia. Nei giorni scorsi, il suo entourage ha manifestato la voglia di trasferirsi in un’altra squadra per giocare di più.