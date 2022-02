Il Mattino – Napoli-Barcellona, lunghe attese per i biglietti: il Maradona verso il sold out

Il Mattino, in vista del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Napoli e Barcellona, fa il punto sulla vendita dei biglietti per la sfida del Diego Armando Maradona: “Fin dai primi istanti in cui è partita la vendita online sul sito Ticketone è esplosa la Napolimania, perchè la città non ha mai smesso di essere legata in maniera speciale alla sua squadra. Attese di dieci minuti per accedere alla piattaforma con momenti in cui ci sono stati picchi anche di 400 utenti in coda. Tradotto: in poche ore venduti già 6mila biglietti. In pratica, ne mancano poco meno di diecimila per avere il tutto esaurito, ovvero 42mila spettatori. Ovviamente l’accesso è consentito allo stadio sempre per i possessori del green pass rafforzato. Praticamente a un passo dal tutto esaurito le due curve e i distinti. Resta ancora disponibilità per la Posillipo”.