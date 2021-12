Il Mattino – Napoli, Bremer è in cima alla lista dei preferiti

Il Mattino dedica spazio all’identikit del difensore centrale che il Napoli starebbe cercando dopo la cessione di Manolas: “Un centrale. Piede destro, possibilmente. E in prestito. Le condizioni per fare mercato del Napoli non sono cambiate poi tanto rispetto a questa estate: va abbattuto il monte ingaggio (ora dopo l’addio di Manolas sotto quota 100 milioni) e trovata un’alternativa poco costosa. Tipo Anguissa, per intenderci. E la strategia sarà la stessa: dunque, inutile attendersi che il centrale possa arrivare già all’apertura della sessione invernale. Il primo della lista è sicuramente Bremer ma il Torino non lo cede in prestito senza obbligo di riscatto. E con Cairo non è mai semplice fare affari”.