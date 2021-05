Il Mattino – Casting De Laurentiis per la panchina: si valutano diversi profili, ma occhio a Gattuso

Il Napoli è impegnato in campionato nella serratissima corsa Champions League. De Laurentiis però tiene anche un occhio fisso sul mercato e valuta diversi profili che potrebbero sostituire Gattuso a fine stagione. Sono diversi i nomi al vaglio del presidente, ma occhio anche alla possibile permanenza dell’attuale mister azzurro.

“Il casting di DeLa: una panchina per 6, ma attenti a Ringhio”. Questo il titolo odierno de Il Mattino relativo al possibile futuro della panchina azzurra. In pole position, come riportano diversi quotidiani italiani, c’è Spalletti: uno tra i preferiti del patron anche perché si adatterebbe alla perfezione ai giocatori attuali. Si monitora però anche Italiano e non è ancora tramontata l’idea Sarri. De Laurentiis valuta anche altri profili, ma non è esclusa una clamorosa permanenza di Gattuso in caso di qualificazione in Champions League. Il discorso, dunque, è rimandato a fine campionato.