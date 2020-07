Il Mattino – Napoli, c’è l’accordo con Boga! Ma il Sassuolo vuole trattenere l’ivoriano

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Jeremie Boga. Sul giocatore ci sono anche Borussia Dortmund e Atalanta:

“Gli emiliani vorrebbero trattenere l’ivoriano ancora un altro anno: questo il motivo per cui chiedono 40 milioni, cifra alla quale non è arrivato nessuno dei tre club rimasti in lizza per l’esterno. Il Napoli, per, è il club più avanti nelle trattative, non solo per l’inserimento di Younes, pedina gradita nello scambio. C’è stato, dopo l’incontro dei giorni scorsi tra il fratello-agente Daniel e lo stesso Giuntoli, un’intesa di massima anche per le condizioni contrattuali per trasferire Boga al Napoli: inoltre, c’è la carta Gattuso che entusiasma per il trasferimento in azzurro“.