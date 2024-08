Il Mattino si è soffermato sul futuro di Mario Rui, terzino del Napoli: “Mario Rui è in permesso, di comune accordo col club, ma da lunedì potrebbe tornare ad allenarsi a Castel Volturno. Salvo novità nelle prossime 48, tornerà in gruppo perché richieste non ce ne sono, tranne un interessamento del Valladolid. Il laterale portoghese non rientra nei piani di Conte, sarebbe interessato ad un ritorno in patria, ma al momento la situazione non si sblocca”.