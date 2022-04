Il Mattino – Napoli, contro la Fiorentina torna tra i convocati Meret: andrà in panchina

Il Mattino dedica spazio al Napoli facendo il punto sugli infortuni e i recuperi in vista del match di campionato contro la Fiorentina: “Indisponibile Malcuit che ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Out per il match contro la Fiorentina anche Ounas e Petagna che hanno svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra e terapie. Torna a disposizione Meret che da metà settimana si allena in gruppo: nel match con i viola andrà in panchina: s’infortunò in allenamento a due giorni dalla sfida di campionato contro il Verona ed è stato poi costretto a saltare le partite con Udinese e Atalanta”.