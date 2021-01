Una prestazione tutt’altro che eccellente, quella di Nikola Maksimovic. Il centrale serbo non ha giocato bene contro lo Spezia, andando in difficoltà in entrambe le azioni da gol dei liguri: nervoso, spaesato e distratto, il serbo, così come Fabian Ruiz che ha commesso un fallo ingenuo nel momento di stallo della partita. Non meglio neanche gli esterni, secondo quanto scritto su Il Mattino, che analizza come Mario Rui e Di Lorenzo non abbiano aiutato in fase difensiva la squadra.