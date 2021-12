Il Mattino – Napoli, difficile che Osimhen riprenda a giocare prima di un mese

La Nigeria ha convocato Victor Osimhen per la Coppa d’Africa, a dispetto della diagnosi di tre mesi dopo l’intervento al quale era stato sottoposto l’attaccante del Napoli. Il protocollo FIFA, però, parla chiaro: servirà un’ulteriore visita di accertamento da parte del medico che l’ha operato per ottenere il via libera definitivo. La sensazione è che alla fine Osimhen dovrà arrendersi: va infatti osservata la fase di cicatrizzazione della ferita, e sotto questo aspetto le chance di riprendere a giocare prima di un mese sono ridottissime, riporta Il Mattino. Non sarà facile convincerlo che la soluzione migliore è non rischiare, ma a poco più di un mese dall’intervento è difficile immaginarlo in campo a breve, a meno che la TAC non dia risultati sorprendenti.