Il Mattino – Napoli, due recuperi fondamentali per Spalletti in vista del tour de force di febbraio

I calciatori azzurri Anguissa e Koulibaly, attualmente impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive Nazionali, accreditate tra le favorite per la vittoria finale della competizione, dovrebbero tornare a disposizione del tecnico Spalletti in occasione del big match contro l’Inter del 12 febbraio. Il Mattino sottolinea il doppio recupero che sarà fondamentale in vista del tour de force di febbraio che attende il club azzurro: dopo il match contro l’Inter, infatti, il Napoli volerà al Camp Nou per la sfida di Europa League contro il Barcellona. In attesa di queste sfide cruciali, però, i due inseguono il sogno di vincere un trofeo con la propria selezione mettendo nel mirino le semifinali.