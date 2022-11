Il Mattino – Napoli, è fatta per il rinnovo di Lobotka fino al 2027

L’edizione di oggi de Il Mattino scrive di un rinnovo molto importante in casa Napoli, quello di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco prolungherà il contratto fino al 2027:

“Chi invece aveva premura di prolungare il proprio accordo con il Napoli era Lobotka. E infatti è ormai tutto fatto per il rinnovo di contratto dello slovacco diventato punto fermo del centrocampo di Spalletti. Lo slovacco si è conquistato l’attestato di stima e fiducia grazie alle prestazioni in continua crescita. Con o senza di lui, infatti, è tutto un altro Napoli e per questo la dirigenza azzurra ha fatto di tutto per prolungare l’accordo con il giocatore. Contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno, in modo da blindare il playmaker praticamente quasi a vita”.