Il Mattino – Napoli, ecco come Conte ha scoperto Gilmour: il retroscena

Il Mattino si è soffermato su Billy Gilmour, centrocampista del Napoli che farà il suo esordio dal primo minuto in Serie A contro l’Empoli: “Una scoperta quasi casuale: Conte ha sempre ammirato De Zerbi ed era lì per vedere lo spettacolo del Brighton. E ha scoperto questo scozzese atipico, un piccoletto di talento e fantasia, Billy Gilmour. È arrivato nelle ultime ore di mercato, per non scontentare Conte. E tutti, a cominciare da De Laurentiis, sono molto curiosi di vedere in azione il ragazzo costato 18 milioni di euro e inseguito per 40 giorni. Con molta pazienza”.