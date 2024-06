Il Mattino – Napoli, ecco cosa serve a Conte: svelato il retroscena

Il Mattino si è soffermato sulla nuova avventura di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli e sul possibile mercato degli azzurri: “C’è tutto Antonio Conte nel portentoso «amma faticà» con cui chiude il primo video da allenatore del Napoli. Rivisitazione pro domo sua della saggezza popolare poche ore dopo l’investitura ufficiale. In fondo, un chiaro avviso ai naviganti, ovvero i suoi calciatori. La sintesi del pensiero di Conte che invoca pazienza, umiltà, sacrificio. L’arrivo di Conte è, in ogni caso, l’annuncio di una primavera, di una riscossa. È il primo segnale di disgelo dopo il grande freddo. Ma Conte teme i troppi complimenti, sa che i risultati arrivano solo con il lavoro. E che qui c’è da ricostruire un po’ di certezze che sono andate perse, rispettando i parametri del club che non cambieranno come monte ingaggi e come mercato. A Conte servono sei-sette ritocchi per migliorare la rosa: uno è l’amatissimo Chiesa anche se a Giuntoli non sono arrivate ancora offerte. Ma c’è tempo”.