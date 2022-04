Il Mattino dedica spazio al possibile assetto difensivo che il Napoli utilizzerà contro la Fiorentina: “Torna Rrahmani dopo il turno di stop per squalifica a Bergamo con l’Atalanta e con la Fiorentina giocherà in coppia con Koulibaly. Ancora indisponibile invece Di Lorenzo (ieri lavoro in palestra e in piscina), terzino destro il giovane Zanoli, tra i migliori in campo nella trasferta di Bergamo nella sua prima partita da titolare. Linea a quatto che verrà completata da Mario Rui”.