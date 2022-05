Come riportato da Il Mattino, per Napoli-Genoa lo stadio Diego Armando Maradona sarà quasi del tutto pieno per salutare il capitano e attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, alla sua ultima in casa dopo 10 anni: “Ci sarà il tutto esaurito, con circa 50 mila spettatori, uno spettacolo di pubblico come degna cornice al the end napoletano della stella di Frattamaggiore. A fine gara Insigne farà anche un breve discorso e sarà accompagnato nei saluti dai suoi familiari”.