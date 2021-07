Il Mattino – Napoli, in bilico Ospina per la prossima stagione: pronto già il suo sostituto

L’edizione odierna del Mattino si sofferma sulle scelte del Napoli riguardanti l’estremo difensore in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano il club azzurro è certo di riconfermare Alex Meret, e puntare su di lui per il futuro. Per quanto riguarda la posizione di David Ospina, sembra essere più in bilico. Dopo un’ottima stagione da titolare sotto la guida di Gattuso, il club azzurro starebbe pensando di sacrificarlo dando più spazio al portiere ex Udinese. In caso di cessione del colombiano il Napoli avrebbe pronto già il suo sostituto: si tratta del 32enne ceco Tomas Vaclik, svincolatosi quest’estate dal Siviglia.