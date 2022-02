E’ corsa allo stadio per il big match. Napoli-Inter già sold out: sono stati letteralmente bruciati i 27mila biglietti disponibili con code telematiche di anche un’ora per riuscire a completare l’acquisto di uno dei preziosi tagliandi per la sfida di sabato al “Maradona”. Lo scrive l’edizione odierna de “Il Mattino”.