“Spalletti, rivincita contro l’Inter, con Lobotka ed un Osimhen tornato stellare”, titola Il Mattino. Per Luciano Spalletti l’Inter non è solo la squadra rivale nella corsa per lo scudetto perché c’è anche una voglia matta per una rivincita. Ed ora è tutto pronto, con un gennaio perfetto nel quale ha costruito la possibilità di sorpasso. Sabato sera il Napoli si giocherà tanto: era da Juve-Napoli del 2018 che non c’era un’attesa così, che Napoli non viveva una vigilia così importante.