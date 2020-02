Il Mattino – Napoli-Lecce, l’arbitro Giua fermato per un turno dopo gli episodi

Il Mattino, nell’edizione di oggi, ha raccontato di un turno di stop per l’arbitro Giua dopo gli episodi di Napoli-Lecce. L’arbitro sardo verrà tenuto fermo oppure relegato a un ruolo di secondo piano:

“Quelli come il fallo di Donati su Milik rientrano nella casistica degli interventi in area da rivedere. E’ evidente che non sia l’attaccante a cercare il contatto, ma in ogni caso sia il difensore ad allungare la gamba. Da qui l’esigenza di rivedere il tutto, sia pure tenendo conto che Milik potrebbe aver accentuato la caduta e che anche live, le reazioni dei calciatori fanno pensare a una simulazione. Ed è probabile che questo dia a Giua certezze che non doveva avere. E che lo avrebbero dovuto spingere a farsi assistere. Magari avrebbe confermato la sua decisione, ma in ogni caso doveva andare al monitor. Motivo per cui, probabilmente, verrà tenuto a riposo“.