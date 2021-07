Il Mattino – Napoli, Lobotka a caccia del riscatto: Spalletti lo ha sempre apprezzato

Secondo l’edizione odierna del Mattino, dopo l’infortunio capitato a Diego Demme, che lo terrà fuori dal campo per un po’ di tempo, adesso è il turno di Stanislav Lobotka. Luciano Spalletti ha sempre apprezzato le qualità dello slovacco che potrebbe diventare il nuovo play degli azzurri nell’attesa del ritorno di Fabìan. I prossimi due test contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia diranno molto. Il giocatore proverà a giocarsi tutte le sue carte e a mettere in mostra le sue potenzialità per rilanciarsi dopo una stagione passata in panchina deludendo le aspettative.