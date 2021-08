Secondo quanto riportato da Il Mattino a proposito della gerarchia dei portieri del Napoli, Meret giocherà in campionato, Ospina in Europa League. Per Meret, gli agenti Andrea e Federico Pastorello hanno gettato le basi per il rinnovo col Napoli in un incontro a Castel Volturno con la premessa che sarebbe restato solo se avesse giocato con continuità e così sarà. Tuttavia, la fiducia non è illimitata e il portiere friulano dovrà dimostrare che Spalletti non sbaglia.